S&P 500-Titel Berkshire Hathaway-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Berkshire Hathaway von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Berkshire Hathaway-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurde die Berkshire Hathaway-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 156,92 USD wert. Bei einem Berkshire Hathaway-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,637 Berkshire Hathaway-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2026 auf 589,83 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 375,88 USD wert. Mit einer Performance von +275,88 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Berkshire Hathaway wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,26 Bio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at