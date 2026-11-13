Berkshire Hathaway Aktie

Berkshire Hathaway ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YJQ2 / ISIN: US0846707026

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance im Blick 13.11.2026 16:03:12

S&P 500-Titel Berkshire Hathaway-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Berkshire Hathaway von vor 10 Jahren verdient

S&P 500-Titel Berkshire Hathaway-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Berkshire Hathaway von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Berkshire Hathaway-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurde die Berkshire Hathaway-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 156,92 USD wert. Bei einem Berkshire Hathaway-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,637 Berkshire Hathaway-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2026 auf 589,83 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 375,88 USD wert. Mit einer Performance von +275,88 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Berkshire Hathaway wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,26 Bio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu Berkshire Hathaway Inc. B

mehr Nachrichten

Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. B

mehr Analysen
15.05.25 Berkshire Hathaway Buy UBS AG
05.05.25 Berkshire Hathaway Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Berkshire Hathaway Inc. B 537,20 0,84% Berkshire Hathaway Inc. B

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:23 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14:30 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen