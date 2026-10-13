Best Buy Aktie
WKN: 873629 / ISIN: US0865161014
|Lohnendes Best Buy-Investment?
|
13.10.2026 16:03:59
S&P 500-Titel Best Buy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Best Buy von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde die Best Buy-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 77,45 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Best Buy-Aktie investiert, befänden sich nun 129,116 Best Buy-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.10.2026 gerechnet (86,99 USD), wäre das Investment nun 11 231,76 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 12,32 Prozent vermehrt.
Der Best Buy-Wert an der Börse wurde auf 18,26 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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