Bei einem frühen Best Buy-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 17.11.2023 wurden Best Buy-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Best Buy-Aktie betrug an diesem Tag 68,22 USD. Bei einem Best Buy-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,658 Best Buy-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Best Buy-Aktie auf 103,35 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 514,95 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +51,50 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Best Buy bezifferte sich zuletzt auf 21,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at