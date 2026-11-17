Best Buy Aktie
WKN: 873629 / ISIN: US0865161014
|Best Buy-Anlage im Blick
|
17.11.2026 16:03:45
S&P 500-Titel Best Buy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Best Buy-Investment von vor 3 Jahren verdient
Am 17.11.2023 wurden Best Buy-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Best Buy-Aktie betrug an diesem Tag 68,22 USD. Bei einem Best Buy-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,658 Best Buy-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Best Buy-Aktie auf 103,35 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 514,95 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +51,50 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Best Buy bezifferte sich zuletzt auf 21,81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Best Buy Co. Inc.
Analysen zu Best Buy Co. Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Best Buy Co. Inc.
|89,26
|-4,92%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Zahlen als wichtiger Termin: ATX und DAX beenden Handel deutlich leichter -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
An der heimischen sowie an der deutschen Börsen wurden am Dienstag kräftige Verluste eingefahren. An der Wall Street dominierten die Bären. An den Börsen in Fernost ging es am Dienstag nach unten.