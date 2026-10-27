Best Buy Aktie
WKN: 873629 / ISIN: US0865161014
|Best Buy-Performance im Blick
|
27.10.2026 16:04:15
S&P 500-Titel Best Buy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Best Buy von vor 5 Jahren verloren
Am 27.10.2021 wurde das Best Buy-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 118,75 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,421 Best Buy-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 824,84 USD, da sich der Wert eines Best Buy-Papiers am 26.10.2026 auf 97,95 USD belief. Damit wäre die Investition um 17,52 Prozent gesunken.
Best Buy markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 20,52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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