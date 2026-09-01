Best Buy Aktie

Best Buy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 873629 / ISIN: US0865161014

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Best Buy-Investition 01.09.2026 16:03:37

S&P 500-Titel Best Buy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Best Buy von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Best Buy-Aktie Investoren gebracht.

Am 01.09.2021 wurden Best Buy-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 116,78 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Best Buy-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 85,631 Best Buy-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 863,33 USD, da sich der Wert eines Best Buy-Papiers am 31.08.2026 auf 80,15 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 31,37 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Best Buy belief sich jüngst auf 17,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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