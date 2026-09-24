Bio-Techne Aktie
WKN DE: A12ENG / ISIN: US09073M1045
|Langfristige Investition
|
24.09.2026 16:03:43
S&P 500-Titel Bio-Techne-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bio-Techne-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Bio-Techne-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Bio-Techne-Papier an diesem Tag 51,22 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 19,524 Bio-Techne-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 72,52 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 415,85 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +41,59 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Bio-Techne belief sich zuletzt auf 11,37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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