S&P 500-Titel Bio-Techne-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bio-Techne-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Bio-Techne-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Bio-Techne-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Bio-Techne-Papier an diesem Tag 51,22 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 19,524 Bio-Techne-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 72,52 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 415,85 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +41,59 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Bio-Techne belief sich zuletzt auf 11,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at