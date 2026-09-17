Bio-Techne Aktie
WKN DE: A12ENG / ISIN: US09073M1045
|Rentable Bio-Techne-Anlage?
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17.09.2026 16:03:47
S&P 500-Titel Bio-Techne-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bio-Techne von vor 10 Jahren abgeworfen
Die Bio-Techne-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 26,87 USD wert. Bei einem Bio-Techne-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,722 Bio-Techne-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 269,18 USD, da sich der Wert einer Bio-Techne-Aktie am 16.09.2026 auf 72,33 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 169,18 Prozent angezogen.
Bio-Techne wurde am Markt mit 11,35 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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