Bio-Techne Aktie

Bio-Techne für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12ENG / ISIN: US09073M1045

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Performance unter der Lupe 27.08.2026 16:03:34

S&P 500-Titel Bio-Techne-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bio-Techne von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bio-Techne-Aktie Investoren gebracht.

Am 27.08.2025 wurde das Bio-Techne-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Bio-Techne-Anteile bei 56,22 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Bio-Techne-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,779 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 128,74 USD, da sich der Wert eines Bio-Techne-Anteils am 26.08.2026 auf 72,38 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 28,74 Prozent erhöht.

Am Markt war Bio-Techne jüngst 11,34 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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