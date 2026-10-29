Bio-Techne Aktie

Bio-Techne für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12ENG / ISIN: US09073M1045

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Bio-Techne-Investment 29.10.2026 16:03:51

S&P 500-Titel Bio-Techne-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bio-Techne-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bio-Techne-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Bio-Techne-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 59,54 USD. Bei einem Bio-Techne-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,680 Bio-Techne-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 122,09 USD, da sich der Wert eines Bio-Techne-Anteils am 28.10.2026 auf 72,69 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 122,09 USD, was einer positiven Performance von 22,09 Prozent entspricht.

Insgesamt war Bio-Techne zuletzt 11,42 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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