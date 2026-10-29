Bio-Techne Aktie
WKN DE: A12ENG / ISIN: US09073M1045
|Bio-Techne-Investment
|
29.10.2026 16:03:51
S&P 500-Titel Bio-Techne-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bio-Techne-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Bio-Techne-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 59,54 USD. Bei einem Bio-Techne-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,680 Bio-Techne-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 122,09 USD, da sich der Wert eines Bio-Techne-Anteils am 28.10.2026 auf 72,69 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 122,09 USD, was einer positiven Performance von 22,09 Prozent entspricht.
Insgesamt war Bio-Techne zuletzt 11,42 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bio-Techne Corp
Analysen zu Bio-Techne Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bio-Techne Corp
|64,98
|0,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.