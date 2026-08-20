Bio-Techne Aktie
WKN DE: A12ENG / ISIN: US09073M1045
|Bio-Techne-Investition
|
20.08.2026 16:04:01
S&P 500-Titel Bio-Techne-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bio-Techne von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Bio-Techne-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 26,79 USD. Bei einem Bio-Techne-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 373,308 Bio-Techne-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Bio-Techne-Aktie auf 72,48 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 27 057,40 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 170,57 Prozent gesteigert.
Alle Bio-Techne-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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