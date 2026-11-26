Bio-Techne Aktie
WKN DE: A12ENG / ISIN: US09073M1045
|Lukrative Bio-Techne-Investition?
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26.11.2026 16:03:31
S&P 500-Titel Bio-Techne-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bio-Techne von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Bio-Techne-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Bio-Techne-Aktie bei 64,01 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Bio-Techne-Aktie investiert hätte, hätte er nun 15,623 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 72,65 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 134,98 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 13,50 Prozent.
Bio-Techne erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11,45 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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