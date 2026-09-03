Bio-Techne Aktie
WKN DE: A12ENG / ISIN: US09073M1045
|Lohnende Bio-Techne-Investition?
|
03.09.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Bio-Techne-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bio-Techne-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Bio-Techne-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Bio-Techne-Papier bei 78,76 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Bio-Techne-Aktie investiert hat, hat nun 12,697 Anteile im Depot. Die gehaltenen Bio-Techne-Papiere wären am 02.09.2026 917,98 USD wert, da der Schlussstand 72,30 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 8,20 Prozent verkleinert.
Insgesamt war Bio-Techne zuletzt 11,34 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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