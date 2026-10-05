BlackRock Aktie
WKN DE: A40PW4 / ISIN: US09290D1019
|BlackRock-Performance im Blick
|
05.10.2026 16:03:41
S&P 500-Titel BlackRock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BlackRock von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 05.10.2021 wurde das BlackRock-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die BlackRock-Aktie bei 838,78 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die BlackRock-Aktie investiert hat, hat nun 1,192 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.10.2026 auf 1 059,63 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 263,30 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26,33 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von BlackRock bezifferte sich zuletzt auf 172,33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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