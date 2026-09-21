S&P 500-Titel BlackRock-Aktie: So viel Verlust hätte eine BlackRock-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in BlackRock-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden BlackRock-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das BlackRock-Papier 1 142,85 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 8,750 BlackRock-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 18.09.2026 9 360,63 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1 069,78 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 6,39 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von BlackRock bezifferte sich zuletzt auf 173,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at