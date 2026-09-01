S&P 500-Titel Blackstone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Blackstone-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Blackstone-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurde die Blackstone-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Blackstone-Papiers betrug an diesem Tag 127,52 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Blackstone-Aktie investiert, befänden sich nun 0,784 Blackstone-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 112,33 USD, da sich der Wert eines Blackstone-Papiers am 31.08.2026 auf 143,24 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 12,33 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Blackstone bezifferte sich zuletzt auf 176,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at