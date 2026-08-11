S&P 500-Titel Blackstone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Blackstone von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Blackstone-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Blackstone-Anteile an diesem Tag 27,90 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Blackstone-Aktie investierten, hätten nun 3,584 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 10.08.2026 auf 141,66 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 507,74 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 407,74 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Blackstone eine Börsenbewertung in Höhe von 170,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at