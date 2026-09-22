Blackstone Aktie
WKN DE: A2PM4W / ISIN: US09260D1072
|Langfristige Performance
|
22.09.2026 16:03:38
S&P 500-Titel Blackstone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Blackstone-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 22.09.2023 wurde das Blackstone-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 111,18 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Blackstone-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,899 Blackstone-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.09.2026 113,70 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 126,41 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +13,70 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Blackstone eine Börsenbewertung in Höhe von 155,09 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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