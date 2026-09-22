S&P 500-Titel Blackstone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Blackstone-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Blackstone-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 22.09.2023 wurde das Blackstone-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 111,18 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Blackstone-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,899 Blackstone-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.09.2026 113,70 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 126,41 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +13,70 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Blackstone eine Börsenbewertung in Höhe von 155,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at