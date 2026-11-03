S&P 500-Titel Blackstone-Aktie: So viel hätte eine Investition in Blackstone von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Blackstone-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde die Blackstone-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 23,84 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,195 Blackstone-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.11.2026 auf 120,14 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 503,94 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 403,94 Prozent.

Insgesamt war Blackstone zuletzt 147,29 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at