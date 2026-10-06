S&P 500-Titel Blackstone-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Blackstone-Investment von vor 10 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Blackstone-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 06.10.2016 wurde das Blackstone-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 24,79 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Blackstone-Aktie investierten, hätten nun 403,388 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 05.10.2026 auf 111,65 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 45 038,32 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 350,38 Prozent erhöht.

Blackstone wurde am Markt mit 138,82 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at