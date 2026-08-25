Blackstone Aktie

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WKN DE: A2PM4W / ISIN: US09260D1072

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Rentable Blackstone-Investition? 25.08.2026 16:03:38

S&P 500-Titel Blackstone-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Blackstone von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Blackstone eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 25.08.2023 wurde die Blackstone-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 99,66 USD wert. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Blackstone-Aktie investiert hat, hat nun 100,341 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Blackstone-Papiere wären am 24.08.2026 14 413,00 USD wert, da der Schlussstand 143,64 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 44,13 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Blackstone betrug jüngst 178,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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