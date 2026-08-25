Blackstone Aktie
WKN DE: A2PM4W / ISIN: US09260D1072
|Rentable Blackstone-Investition?
|
25.08.2026 16:03:38
S&P 500-Titel Blackstone-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Blackstone von vor 3 Jahren verdient
Am 25.08.2023 wurde die Blackstone-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 99,66 USD wert. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Blackstone-Aktie investiert hat, hat nun 100,341 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Blackstone-Papiere wären am 24.08.2026 14 413,00 USD wert, da der Schlussstand 143,64 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 44,13 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Blackstone betrug jüngst 178,36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Blackstone
Analysen zu Blackstone
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Blackstone
|122,00
|-0,81%