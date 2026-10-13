S&P 500-Titel Blackstone-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Blackstone von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Blackstone-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde die Blackstone-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Blackstone-Papier bei 158,16 USD. Bei einem Blackstone-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,632 Blackstone-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 72,57 USD, da sich der Wert eines Blackstone-Papiers am 12.10.2026 auf 114,78 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 72,57 USD, was einer negativen Performance von 27,43 Prozent entspricht.

Blackstone wurde jüngst mit einem Börsenwert von 141,99 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at