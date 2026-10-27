Blackstone Aktie
WKN DE: A2PM4W / ISIN: US09260D1072
|Blackstone-Investment im Blick
|
27.10.2026 16:04:15
S&P 500-Titel Blackstone-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Blackstone von vor 5 Jahren bedeutet
Am 27.10.2021 wurde das Blackstone-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Blackstone-Anteile betrug an diesem Tag 136,49 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Blackstone-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 73,265 Blackstone-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 722,98 USD, da sich der Wert eines Blackstone-Anteils am 26.10.2026 auf 119,06 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 12,77 Prozent verringert.
Der Marktwert von Blackstone betrug jüngst 146,71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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