Block Aktie
WKN DE: A143D6 / ISIN: US8522341036
|Hochrechnung
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23.10.2026 16:03:48
S&P 500-Titel Block (ex Square)-Aktie: Hätte sich eine Block (ex Square)-Anlage vor einem Jahr inzwischen rentiert?
Vor 1 Jahr wurde das Block (ex Square)-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Block (ex Square)-Aktie an diesem Tag 78,56 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Block (ex Square)-Aktie investierten, hätten nun 127,291 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 79,02 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 058,55 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 0,59 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Block (ex Square) belief sich jüngst auf 46,95 Mrd. USD. Die Erstnotiz des Block (ex Square)-Anteils fand am 19.11.2015 an der Börse NYSE statt. Der Erstkurs des Block (ex Square)-Papiers lag beim Börsengang bei 11,20 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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