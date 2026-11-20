Block Aktie
WKN DE: A143D6 / ISIN: US8522341036
|Block (ex Square)-Investition
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20.11.2026 16:03:43
S&P 500-Titel Block (ex Square)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Block (ex Square)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die Block (ex Square)-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 61,95 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Block (ex Square)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,614 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 19.11.2026 119,82 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 74,23 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 19,82 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Block (ex Square) einen Börsenwert von 47,73 Mrd. USD. Die Block (ex Square)-Aktie wurde am 19.11.2015 an der Börse NYSE zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Block (ex Square)-Aktie bei 11,20 USD festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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