S&P 500-Titel Block (ex Square)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Block (ex Square) von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Block (ex Square) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Block (ex Square)-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 11,88 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Block (ex Square)-Aktie investiert, befänden sich nun 841,751 Block (ex Square)-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 69 242,42 USD, da sich der Wert einer Block (ex Square)-Aktie am 12.11.2026 auf 82,26 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 592,42 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Block (ex Square) eine Börsenbewertung in Höhe von 51,80 Mrd. USD. Das Börsendebüt der Block (ex Square)-Aktie fand am 19.11.2015 an der Börse NYSE statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Block (ex Square)-Papiers auf 11,20 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at