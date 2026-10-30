Block Aktie
WKN DE: A143D6 / ISIN: US8522341036
|Block (ex Square)-Performance
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30.10.2026 16:03:40
S&P 500-Titel Block (ex Square)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Block (ex Square) von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Block (ex Square)-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Block (ex Square)-Papier bei 39,22 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Block (ex Square)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,550 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.10.2026 196,20 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 76,95 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 96,20 Prozent.
Alle Block (ex Square)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 46,11 Mrd. USD. Block (ex Square)-Papiere wurden am 19.11.2015 zum ersten Mal an der Börse NYSE gehandelt. Der Erstkurs des Block (ex Square)-Papiers lag beim Börsengang bei 11,20 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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