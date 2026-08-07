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WKN DE: A143D6 / ISIN: US8522341036

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Lukrativer Block (ex Square)-Einstieg? 07.08.2026 16:03:45

S&P 500-Titel Block (ex Square)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Block (ex Square) von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Block (ex Square)-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Block (ex Square)-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Block (ex Square)-Anteile an diesem Tag 64,01 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Block (ex Square)-Aktie investiert, befänden sich nun 1,562 Block (ex Square)-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Block (ex Square)-Anteile wären am 06.08.2026 123,45 USD wert, da der Schlussstand 79,02 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 23,45 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Block (ex Square) betrug jüngst 50,27 Mrd. USD. Das Börsendebüt der Block (ex Square)-Aktie fand am 19.11.2015 an der Börse NYSE statt. Damals wurde der erste Kurs der Block (ex Square)-Aktie bei 11,20 USD festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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