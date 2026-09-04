Block Aktie

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WKN DE: A143D6 / ISIN: US8522341036

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Investmentbeispiel 04.09.2026 16:03:37

S&P 500-Titel Block (ex Square)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Block (ex Square) von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Block (ex Square)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Block (ex Square)-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 58,17 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 17,191 Block (ex Square)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 433,21 USD, da sich der Wert einer Block (ex Square)-Aktie am 03.09.2026 auf 83,37 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 43,32 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Block (ex Square) betrug jüngst 49,46 Mrd. USD. Die Block (ex Square)-Aktie wurde am 19.11.2015 an der Börse NYSE zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines Block (ex Square)-Anteils lag damals bei 11,20 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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