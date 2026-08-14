Block Aktie
WKN DE: A143D6 / ISIN: US8522341036
|Lohnender Block (ex Square)-Einstieg?
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14.08.2026 16:03:49
S&P 500-Titel Block (ex Square)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Block (ex Square)-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurde das Block (ex Square)-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 267,88 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Block (ex Square)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,733 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 13.08.2026 310,18 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 83,09 USD belief. Damit wäre die Investition 68,98 Prozent weniger wert.
Der Börsenwert von Block (ex Square) belief sich jüngst auf 47,17 Mrd. USD. Der Block (ex Square)-Börsengang fand am 19.11.2015 an der Börse NYSE statt. Ihren ersten Handelstag begann die Block (ex Square)-Aktie bei 11,20 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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