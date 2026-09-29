Booking Holdings Aktie
WKN DE: A2JEXP / ISIN: US09857L1089
|Profitabler Booking-Einstieg?
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29.09.2026 16:03:48
S&P 500-Titel Booking-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Booking von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das Booking-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 58,92 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Booking-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,697 Booking-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 28.09.2026 278,13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 163,87 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 178,13 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Booking belief sich zuletzt auf 122,92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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