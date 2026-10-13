Booking Holdings Aktie
WKN DE: A2JEXP / ISIN: US09857L1089
|Frühe Investition
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13.10.2026 16:03:59
S&P 500-Titel Booking-Aktie: So viel hätte eine Investition in Booking von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Booking-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 118,00 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 84,743 Booking-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Booking-Papiers auf 158,43 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 425,91 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +34,26 Prozent.
Der Börsenwert von Booking belief sich jüngst auf 120,53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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