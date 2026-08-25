Booking Holdings Aktie

Booking Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JEXP / ISIN: US09857L1089

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Frühe Investition 25.08.2026 16:03:38

S&P 500-Titel Booking-Aktie: So viel hätte eine Investition in Booking von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Booking eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 25.08.2021 wurden Booking-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Booking-Aktie an diesem Tag 90,55 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 11,043 Booking-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 24.08.2026 auf 213,36 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 356,23 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 135,62 Prozent.

Booking markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 157,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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