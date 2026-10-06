S&P 500-Titel Booking-Aktie: So viel Verlust hätte eine Booking-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Booking-Aktie gebracht.

Die Booking-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 216,79 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 4,613 Booking-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 158,33 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 730,32 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 26,97 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Booking eine Börsenbewertung in Höhe von 119,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at