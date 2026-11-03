S&P 500-Titel Booking-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Booking von vor einem Jahr bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Booking-Investment verlieren können.

Am 03.11.2025 wurden Booking-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Booking-Aktie bei 201,22 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 49,696 Booking-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Booking-Aktie auf 153,75 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 640,81 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 23,59 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Booking bezifferte sich zuletzt auf 111,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at