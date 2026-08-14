Boston Properties Aktie
WKN: 907550 / ISIN: US1011211018
|Boston Properties-Investment
|
14.08.2026 16:03:49
S&P 500-Titel Boston Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Boston Properties von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Boston Properties-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 66,68 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Boston Properties-Aktie investiert, befänden sich nun 14,997 Boston Properties-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 13.08.2026 auf 69,18 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 037,49 USD wert. Damit wäre die Investition um 3,75 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Boston Properties belief sich zuletzt auf 10,88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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