Boston Properties Aktie
WKN: 907550 / ISIN: US1011211018
|Lohnender Boston Properties-Einstieg?
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09.10.2026 16:04:09
S&P 500-Titel Boston Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Boston Properties-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 09.10.2023 wurden Boston Properties-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 54,20 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Boston Properties-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,845 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 08.10.2026 auf 59,32 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 109,45 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +9,45 Prozent.
Boston Properties markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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