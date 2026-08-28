Boston Properties Aktie
WKN: 907550 / ISIN: US1011211018
|Boston Properties-Investment
|
28.08.2026 16:03:48
S&P 500-Titel Boston Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Boston Properties-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde die Boston Properties-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Boston Properties-Aktie letztlich bei 139,17 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,719 Boston Properties-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 27.08.2026 auf 69,97 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 50,28 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 50,28 USD entspricht einer negativen Performance von 49,72 Prozent.
Der Börsenwert von Boston Properties belief sich zuletzt auf 11,22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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