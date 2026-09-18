Boston Properties Aktie
WKN: 907550 / ISIN: US1011211018
|Rentable Boston Properties-Investition?
|
18.09.2026 16:03:47
S&P 500-Titel Boston Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Boston Properties-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde das Boston Properties-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 109,99 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,909 Boston Properties-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 58,12 USD, da sich der Wert eines Boston Properties-Anteils am 17.09.2026 auf 63,93 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 41,88 Prozent.
Boston Properties war somit zuletzt am Markt 10,20 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Boston Properties Inc.
Analysen zu Boston Properties Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Boston Properties Inc.
|55,04
|-1,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.