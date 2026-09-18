Boston Properties Aktie

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WKN: 907550 / ISIN: US1011211018

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Rentable Boston Properties-Investition? 18.09.2026 16:03:47

S&P 500-Titel Boston Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Boston Properties-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Boston Properties-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Boston Properties-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 109,99 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,909 Boston Properties-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 58,12 USD, da sich der Wert eines Boston Properties-Anteils am 17.09.2026 auf 63,93 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 41,88 Prozent.

Boston Properties war somit zuletzt am Markt 10,20 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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