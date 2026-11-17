Vor Jahren in Boston Scientific-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Boston Scientific-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Boston Scientific-Aktie betrug an diesem Tag 41,61 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 240,327 Boston Scientific-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Boston Scientific-Aktie auf 43,69 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 499,88 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 5,00 Prozent gesteigert.

Alle Boston Scientific-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 64,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at