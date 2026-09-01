S&P 500-Titel Boston Scientific-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Boston Scientific-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Boston Scientific-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das Boston Scientific-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Boston Scientific-Aktie bei 24,33 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,110 Boston Scientific-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 31.08.2026 auf 48,30 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 198,52 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 98,52 Prozent gleich.

Boston Scientific markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 67,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at