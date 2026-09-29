Boston Scientific Aktie

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WKN: 884113 / ISIN: US1011371077

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Langfristige Anlage 29.09.2026 16:03:48

S&P 500-Titel Boston Scientific-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Boston Scientific-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Boston Scientific-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurde die Boston Scientific-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Boston Scientific-Papiers betrug an diesem Tag 23,30 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Boston Scientific-Aktie investierten, hätten nun 42,918 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 44,11 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 893,13 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 89,31 Prozent gesteigert.

Alle Boston Scientific-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 63,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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