Boston Scientific Aktie
WKN: 884113 / ISIN: US1011371077
|Lukrative Boston Scientific-Investition?
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13.10.2026 16:03:59
S&P 500-Titel Boston Scientific-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Boston Scientific von vor 3 Jahren verloren
Die Boston Scientific-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Boston Scientific-Aktie an diesem Tag 49,52 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Boston Scientific-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,019 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 12.10.2026 88,53 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 43,84 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 11,47 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Boston Scientific belief sich zuletzt auf 61,95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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