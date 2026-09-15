Boston Scientific Aktie

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WKN: 884113 / ISIN: US1011371077

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Frühe Investition 15.09.2026 16:03:48

S&P 500-Titel Boston Scientific-Aktie: So viel Verlust hätte eine Boston Scientific-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Boston Scientific-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurde die Boston Scientific-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Boston Scientific-Papier an diesem Tag bei 52,90 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 189,036 Boston Scientific-Aktien im Depot. Die gehaltenen Boston Scientific-Anteile wären am 14.09.2026 8 516,07 USD wert, da der Schlussstand 45,05 USD betrug. Damit wäre die Investition 14,84 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von Boston Scientific belief sich zuletzt auf 62,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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