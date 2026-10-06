S&P 500-Titel Bristol-Myers Squibb-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Bristol-Myers Squibb von vor 5 Jahren rentiert?

Anleger, die vor Jahren in Bristol-Myers Squibb-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Bristol-Myers Squibb-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 59,19 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Bristol-Myers Squibb-Aktie investiert hätte, hätte er nun 168,947 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Bristol-Myers Squibb-Aktie auf 58,81 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 935,80 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0,64 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Bristol-Myers Squibb belief sich jüngst auf 120,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at