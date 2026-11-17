Bristol-Myers Squibb Aktie
WKN: 850501 / ISIN: US1101221083
|Bristol-Myers Squibb-Investmentbeispiel
|
17.11.2026 16:03:45
S&P 500-Titel Bristol-Myers Squibb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bristol-Myers Squibb-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Bristol-Myers Squibb-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Bristol-Myers Squibb-Papier bei 46,81 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Bristol-Myers Squibb-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 213,630 Bristol-Myers Squibb-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 443,71 USD, da sich der Wert einer Bristol-Myers Squibb-Aktie am 16.11.2026 auf 62,93 USD belief. Damit wäre die Investition 34,44 Prozent mehr wert.
Bristol-Myers Squibb markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 129,54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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