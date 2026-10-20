S&P 500-Titel Bristol-Myers Squibb-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bristol-Myers Squibb-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Bristol-Myers Squibb-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Die Bristol-Myers Squibb-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 43,59 USD. Bei einem Bristol-Myers Squibb-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 22,941 Bristol-Myers Squibb-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Bristol-Myers Squibb-Papiers auf 58,83 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 349,62 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 34,96 Prozent angezogen.

Bristol-Myers Squibb markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 122,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at