Bristol-Myers Squibb Aktie
WKN: 850501 / ISIN: US1101221083
|Bristol-Myers Squibb-Investition im Blick
|
22.09.2026 16:03:38
S&P 500-Titel Bristol-Myers Squibb-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bristol-Myers Squibb von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Bristol-Myers Squibb-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 44,98 USD wert. Bei einem Bristol-Myers Squibb-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,223 Bristol-Myers Squibb-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 139,22 USD, da sich der Wert eines Bristol-Myers Squibb-Papiers am 21.09.2026 auf 62,62 USD belief. Damit wäre die Investition 39,22 Prozent mehr wert.
Bristol-Myers Squibb erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 128,73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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