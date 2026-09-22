S&P 500-Titel Bristol-Myers Squibb-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bristol-Myers Squibb von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Bristol-Myers Squibb eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Bristol-Myers Squibb-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 44,98 USD wert. Bei einem Bristol-Myers Squibb-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,223 Bristol-Myers Squibb-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 139,22 USD, da sich der Wert eines Bristol-Myers Squibb-Papiers am 21.09.2026 auf 62,62 USD belief. Damit wäre die Investition 39,22 Prozent mehr wert.

Bristol-Myers Squibb erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 128,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at