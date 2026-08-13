Broadcom Aktie

Broadcom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012

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Broadcom-Investmentbeispiel 13.08.2026 16:03:50

S&P 500-Titel Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Broadcom-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

S&P 500-Titel Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Broadcom-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Broadcom-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Broadcom-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 17,25 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Broadcom-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 579,811 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 416,05 USD gerechnet, wäre die Investition nun 241 230,36 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 2 312,30 Prozent gesteigert.

Am Markt war Broadcom jüngst 1,98 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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