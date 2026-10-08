Broadcom Aktie

Broadcom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012

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Profitabler Broadcom-Einstieg? 08.10.2026 16:03:50

S&P 500-Titel Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Broadcom von vor 10 Jahren abgeworfen

S&P 500-Titel Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Broadcom von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Broadcom-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Broadcom-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 17,42 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Broadcom-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 57,402 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Broadcom-Papiere wären am 07.10.2026 21 612,42 USD wert, da der Schlussstand 376,51 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2 061,24 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Broadcom belief sich zuletzt auf 1,79 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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