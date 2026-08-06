Broadcom Aktie

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WKN DE: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012

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Lukratives Broadcom-Investment? 06.08.2026 16:03:54

S&P 500-Titel Broadcom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Broadcom von vor 5 Jahren verdient

S&P 500-Titel Broadcom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Broadcom von vor 5 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Broadcom-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 06.08.2021 wurde das Broadcom-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Broadcom-Anteile bei 48,54 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Broadcom-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20,600 Broadcom-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 05.08.2026 8 616,69 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 418,28 USD belief. Das entspricht einem Plus von 761,67 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Broadcom bezifferte sich zuletzt auf 1,99 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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